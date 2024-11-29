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محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد سينعقد كل أسبوع بالأميرية - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد سينعقد كل أسبوع بالأميرية - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد سينعقد كل أسبوع بالأميرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض الأسعار.

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محافظ القاهرة: أسعار سوق اليوم الواحد أقل من نظيرتها بالأسواق الأخرى

وأكد أن معروضات هذه الأسواق تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي في مدينة نصر، وذلك بسبب دخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد لدعم محدودي الدخل

 

 وأضاف أن السوق يمثل نموذجًا عمليًا لدعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل المزيد من المناطق في العاصمة.

 

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وأوضح أن هذا السوق يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر.

محافظ القاهرة: انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيا

وأكد أن سوق اليوم الواحد سيعقد بشكل أسبوعي يوم الجمعة، مع إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقي أيام الأسبوع، مما يسهم في تيسير حركة المواطنين في المنطقة.

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وأشار إلى أن السوق يخدم عدة مناطق في القاهرة ويتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة 

 

وقد أشاد عدد من المواطنين بهذه المبادرة، مؤكدين أن توفر السلع بأسعار منخفضة يساهم في تخفيف الضغوط المالية عليهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية. كما أبدوا إعجابهم بتنظيم الأسواق والحرص على توافر جميع احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية، مما يضمن لهم الراحة والأمان في تلبية احتياجاتهم اليومية  . 

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية، الذي يُعد السوق الثالث بعد افتتاح الأسواق في القاهرة، حلوان، مدينة نصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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