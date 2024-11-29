بتخفيضات 30%، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالأميرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية، الذي يُعد السوق الثالث بالقاهرة بعد افتتاح الأسواق في القاهرة، حلوان، مدينة نصر.

وشارك في الافتتاح الشركات والمصانع الوطنية، التي حرصت على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية، تشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية.

وزير التموين: ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وزير التموين: تخفيضات على السلع بنسبة 30%

وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، مشيرًا إلى أن الأسواق تشمل جميع أنواع المنتجات الغذائية الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

وأوضح أن هذه الأسواق ستتوسع لتشمل جميع المحافظات بهدف وصول المنتجات بأسعار مناسبة إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد وزير التموين أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون مع القطاع الخاص والقطاع العام لتوسيع نطاق هذه المبادرة، لضمان استمرارية توفر السلع الغذائية بكفاءة عالية وأسعار مناسبة في مختلف المناطق.

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