بالأسعار، تخفيضات تصل لـ 75% في عروض "الجمعة البيضاء" بمدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "الجمعة البيضاء" في أحد المولات الشهيرة بمنطقة مدينة نصر، حيث شهدت المتاجر والمحلات التجارية بداية موسم التخفيضات السنوي الذي يعيد البهجة للمتسوقين، وتستمر هذه الفعاليات ليوم واحد فقط، وهو يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، والذي أصبح من أبرز أيام التسوق في العديد من الدول حول العالم.

وتتضمن العروض والتخفيضات المقدمة هذا العام خصومات كبيرة على مختلف المنتجات، حيث تبدأ التخفيضات من 10% وتصل إلى 75% في بعض المتاجر، ويستطيع الزوار الاستفادة من هذه العروض المميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الملابس، والإلكترونيات، والأثاث، وأدوات التجميل، وغيرها من السلع التي تحظى بإقبال كبير من العملاء.

ويستقطب هذا اليوم آلاف المتسوقين الذين يحرصون على الاستفادة من الفرص الاستثنائية لتخفيض الأسعار، وسط أجواء حيوية تتخللها العروض المثيرة والمنافسات بين المتاجر، وفي الوقت ذاته، تشهد المواقع الإلكترونية أيضًا مشاركة واسعة من المتاجر الإلكترونية التي تقدم تخفيضات مماثلة، مما يسهم في جعل "الجمعة البيضاء" مناسبة عالمية لشراء المنتجات بأسعار مخفضة.

تخفيضات الأسعار في الجمعة البيضاء

الملابس النسائية

خصم ٢٥٪؜ إلى٧٥ ٪؜ على قطع مختارة

جاكت بـ ٧٢٥٠ جنيها

بلوفر يبدأ من ١٦٩٩

كوت ٥٩٩٩ بدلا من ٩٩٩٩

بنطلون يبدأ من ١٩٩٩

توب ٦٩٩.



خصم ١٠٪؜ على كل القطع

بنطلون ١٩٩٩

توب ٦٩٩

بوت ٢٧٩٩

جزمة ١٩٩٩

بلوفر ١٥٠٠ بدل ٢٧٩٩

جاكت قصير ١٣٠٠ بدلا من ٢٧٩٩

بنطلون ١٥٠٠ بدلا من ٢٤٩٩

جاكت جلد ٣٥٠٠ بدلا من ٥٩٩٩

تي شيرت ٤٥٠ بدلا من ٦٩٩

Buy 1 get 1 free

سويت شيرت ٢٦٠٠

بنطلون ٢٧٠٠

كوت ٣٨٠٠

دريس جينز ٢٧٠٠

جامت بامب كت ٢٤٠٠

بنطلون كلاسيك ٢٧٠٠

صوف كارديجان ٢١٥٠

جاميت كاروهات ٣٠٠٠

خصم ٤٠٪؜

بنطلون ٢٤٩٠

جاكت بدلة ٧٥٩٠

دريس صوف نص١٦٩٠

سوت جينز ٣٢٠٠

كوت ٤٩٩٩

غوايش لولي ١٢٩٠

سابوه ٢٢٩٠

بوت ٢٩٩٩

بوت جلد طويل ٣٩٩٩

كوتشي ٢٤٩٠

قميص ستان ١٦٩٠

جزمة ٢٤٩٠

خصم ٥٠٪؜ على قطع مختارة

كوتشي ١٢٩٠ بدلا من ١٦٩٠

جاكت جلد ١٩٩٠ بدلا من ٢٤٩٠

جاكت فرو ٢٤٩٠ بدلا من ٣٣٩٠

سويت شيرت ٨٥٠ بدلا من ١٤٥٠

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