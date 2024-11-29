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بالأسعار، تخفيضات تصل لـ 75% في عروض "الجمعة البيضاء" بمدينة نصر - أخبار كلمتك

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بالأسعار، تخفيضات تصل لـ 75% في عروض "الجمعة البيضاء" بمدينة نصر - أخبار كلمتك

بالأسعار، تخفيضات تصل لـ 75% في عروض "الجمعة البيضاء" بمدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:11 مساءً -  انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "الجمعة البيضاء" في أحد المولات الشهيرة بمنطقة مدينة نصر، حيث شهدت المتاجر والمحلات التجارية بداية موسم التخفيضات السنوي الذي يعيد البهجة للمتسوقين، وتستمر هذه الفعاليات ليوم واحد فقط، وهو يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، والذي أصبح من أبرز أيام التسوق في العديد من الدول حول العالم.

 

وتتضمن العروض والتخفيضات المقدمة هذا العام خصومات كبيرة على مختلف المنتجات، حيث تبدأ التخفيضات من 10% وتصل إلى 75% في بعض المتاجر، ويستطيع الزوار الاستفادة من هذه العروض المميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الملابس، والإلكترونيات، والأثاث، وأدوات التجميل، وغيرها من السلع التي تحظى بإقبال كبير من العملاء.

ويستقطب هذا اليوم آلاف المتسوقين الذين يحرصون على الاستفادة من الفرص الاستثنائية لتخفيض الأسعار، وسط أجواء حيوية تتخللها العروض المثيرة والمنافسات بين المتاجر، وفي الوقت ذاته، تشهد المواقع الإلكترونية أيضًا مشاركة واسعة من المتاجر الإلكترونية التي تقدم تخفيضات مماثلة، مما يسهم في جعل "الجمعة البيضاء" مناسبة عالمية لشراء المنتجات بأسعار مخفضة.

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تخفيضات الأسعار في الجمعة البيضاء

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جامت بامب كت ٢٤٠٠
بنطلون كلاسيك ٢٧٠٠
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جاميت كاروهات  ٣٠٠٠

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بنطلون ٢٤٩٠
جاكت بدلة ٧٥٩٠
دريس صوف نص١٦٩٠
سوت جينز ٣٢٠٠
كوت ٤٩٩٩
غوايش لولي ١٢٩٠ 
سابوه ٢٢٩٠
بوت ٢٩٩٩
بوت جلد طويل ٣٩٩٩
كوتشي ٢٤٩٠ 
قميص ستان ١٦٩٠ 
جزمة ٢٤٩٠ 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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