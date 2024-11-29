نقيب الإعلاميين يشهد افتتاح فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - شهد الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي في دورته الأولى وفعالياته.

طارق سعده: مهرجان الفيوم السينمائي الدولي خطوة رائعة

وقال نقيب الإعلاميين إن إقامة هذا المهرجان على أرض الفيوم لهو خطوة رائعة لتجميع أكبر عدد من المبدعين من مختلف دول العالم لتقديم إبداعاتهم الفنية والسينمائية من الأفلام القصيرة والطويلة في مجال البيئة.

وأضاف الدكتور طارق سعده، أن الفيوم محافظة لها تاريخ قديم منذ بدأ العالم ويعود لملايين السنين فهي محافظة (أصل تاريخ الكون) بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

مهرجان الفيوم يستقبل 150 فيلما تقريبا من مختلف دول العالم

وأوضح الدكتور طارق سعده أن إدارة المهرجان استقبلت 150 فيلما تقريبا من مختلف دول العالم للعرض خلال فعاليات المهرجان، مشيرا إلى أن الأفلام المختارة ثمانية أفلام طويلة و27 فيلما قصيرا منهم 20 فيلما للطلبة بمشاركة من 16 دولة تمثل أربع قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما يعكس التنوع الثقافي والفني الذي يتميز به المهرجان.

ووجه الدكتور طارق سعده الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد التوني على حفاوة وحسن الاستقبال وتمنى التوفيق والنجاح لإدارة المهرجان.

نقيب الإعلاميين ومحافظ الفيوم يشهدان افتتاح وفعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

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