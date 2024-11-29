البحوث الفلكية: 3 ديسمبر غرة جمادى الآخرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، ظروف ولادة هلال شهر جمادى الآخـــرة وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحـــد 29 من جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 /12 /2024م (يوم الرؤية).

ويغرب القمرفي مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم( يوم الرؤية)، أما في القاهرة فإن القمريغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 6 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين(1–7دقائق)، ويلاحظ أن القمر يغرب مع غروب شمس ذلك اليوم في كل من حلايب، وتوشكا. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين(1– 15 دقيقة).



البحوث الفلكية تعلن غرة جمادى الآخرة

ووفقا للحسابات الفلكية يكون يوم الإثنين 2 /12 /2024م هو المتمم لـ شهــــر جمادى الأولى 1446هـ، وتكون غــرة شهـــر جمادى الآخـــرة 1446هـ فلكيـــًا يوم الثلاثـــاء 3 /12 /2024م.

البحوث الفلكية تعلن موعد شهر رمضان 2025

أعلن الدليل الفلكى الصادر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن موعد شهر رمضان 2025.

ووفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، حيث يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).

هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.