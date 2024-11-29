محافظ القاهرة يوجه رسالة للمواطنين بشأن سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ثالث أسواق اليوم الواحد بالقاهرة الذى تم إقامته بالتعاون بين المحافظة والوزارة بجوار سور مركز شباب الأميرية، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% فى بعض السلع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة شهدت إقامة ٣ أسواق من أسواق اليوم الواحد، أحدهم الذى تم افتتاحه اليوم بالأميرية وتقدم فيه المعروضات بالكامل هذه المرة شركات القطاع الخاص، والسوقين الآخرين أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وبجوار ركن فاروق بحلوان.

وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد افتتاح رابع أسواق اليوم الواحد بالمرج، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.



محافظ القاهرة: أسعار سوق اليوم الواحد بالأميرية أقل من الأسواق الأخرى

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، وأن معروضات سوق اليوم تقل في السعر عن معروضات سوقى مدينة نصر وحلوان لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.



ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن ٣٠ % عن مثيلاتها فى السوق.

وأوضح محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مضيفًا أن سوق اليوم الذى شارك فيه أكثر من ٣٥ سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل يوم جمعة بنفس المنطقة.

ولفت إلى حرص المحافظة على دعوة وسائل الإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في الرقابة على أسعار السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشن حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

سوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الجمعة يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، مع توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



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