إقبال متوسط على عروض الجمعة البيضاء في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات “الجمعة البيضاء” آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

ورصدت “كلمتك” حجم الإقبال المتوسط من المواطنين على المحال التجارية والمتاجر بمدينة 6 أكتوبر في "الجمعة البيضاء" لشراء مستلزماتهم في الجمعة البيضاء والاستفادة من التخفيضات المطروحة.

تخفيضات وعروض الجمعة البيضاء

كما رصدت عدسة “كلمتك” التخفيضات المتاحة في أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبدأ من 50% وتصل حتى 70%.

وجاءت تخفيضات الأسعار في الجمعة البيضاء كالتالي:

- أطقم زجاجية بـ 50 جنيها بدلا من 90 جنيها.

- سيتي جلاس لاروز “طقم عصير 7 قطع” بـ 600 جنيه بدلا من 800 جنيه.

- نوفال حلة ضغط 10 لتر بـ 2799 جنيها بدلا من 5999 جنيها.

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