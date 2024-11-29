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تصل إلى 70%.. "كلمتك" ترصد تخفيضات الجمعة البيضاء (صور) - أخبار كلمتك

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تصل إلى 70%.. "كلمتك" ترصد تخفيضات الجمعة البيضاء (صور) - أخبار كلمتك

تصل إلى 70%.. "كلمتك" ترصد تخفيضات الجمعة البيضاء (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات يوم التخفيضات والعروض “الجمعة البيضاء” الذي تنطلق فعالياته لمدة يوم واحد في العام محددة بيوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

وترصد “كلمتك” التخفيضات المتاحة في أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبدأ من 50% وتصل حتى 70%.

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تخفيضات الأسعار في الجمعة البيضاء

- أطقم زجاجية بـ 50 جنيها بدلا من 90 جنيها

- سيتي جلاس لاروز “طقم عصير 7 قطع” بـ 600 جنيه بدلا من 800 جنيه

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- نوفال حلة ضغط 10 لتر بـ 2799 جنيها بدلا من 5999 جنيها    

أبرز الإحصائيات بشأن مبيعات الجمعة البيضاء

وعن أبرز الإحصائيات بشأن  مبيعات الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي في عدد من الدول، وتوقعات مبيعات البلاك فرايدي 2024، نستعرضها في السطور الأتية: 

مبيعات البلاك فرايدي وصلت لـ  9.8 مليار دولار في عام 2023

في عام 2023، وصلت أرقام مبيعات البلاك فرايدي لـ  9.8 مليار دولار، وهي مبيعات عبر الإنترنت فقط، وذلك مع مشاركة ما يقدر بنحو 230 مليون متسوق في الصفقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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