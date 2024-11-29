تصل إلى 70%.. "كلمتك" ترصد تخفيضات الجمعة البيضاء (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات يوم التخفيضات والعروض “الجمعة البيضاء” الذي تنطلق فعالياته لمدة يوم واحد في العام محددة بيوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

وترصد “كلمتك” التخفيضات المتاحة في أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبدأ من 50% وتصل حتى 70%.

تخفيضات الأسعار في الجمعة البيضاء

- أطقم زجاجية بـ 50 جنيها بدلا من 90 جنيها

- سيتي جلاس لاروز “طقم عصير 7 قطع” بـ 600 جنيه بدلا من 800 جنيه

- نوفال حلة ضغط 10 لتر بـ 2799 جنيها بدلا من 5999 جنيها

أبرز الإحصائيات بشأن مبيعات الجمعة البيضاء

وعن أبرز الإحصائيات بشأن مبيعات الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي في عدد من الدول، وتوقعات مبيعات البلاك فرايدي 2024، نستعرضها في السطور الأتية:

مبيعات البلاك فرايدي وصلت لـ 9.8 مليار دولار في عام 2023

في عام 2023، وصلت أرقام مبيعات البلاك فرايدي لـ 9.8 مليار دولار، وهي مبيعات عبر الإنترنت فقط، وذلك مع مشاركة ما يقدر بنحو 230 مليون متسوق في الصفقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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