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وزير التموين: أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد أقل من المجمعات الاستهلاكية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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وزير التموين: أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد أقل من المجمعات الاستهلاكية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التموين: أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد أقل من المجمعات الاستهلاكية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بحي إمبابة، على استمرار هذه الأسواق في جميع الأماكن التي تم افتتاحها بها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح وزير التموين أن أسواق اليوم الواحد ستعقد بشكل أسبوعي، حيث سيتم تخصيص يوم الجمعة لمعظم المحافظات، مع إمكانية تعديل اليوم لتناسب ظروف كل محافظة وتوزيع العرض على مدار الأسبوع، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على الشركات المشاركة.

الأسعار المعروضة في أسواق اليوم الواحد أقل من أسعار المجمعات

وأشار الوزير إلى أن الأسعار المعروضة في أسواق اليوم الواحد أقل من أسعار المجمعات الاستهلاكية، مما يوفر للمواطنين فرصة للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما لفت إلى أن الأسواق السابقة التي تم افتتاحها حظيت بإشادة المواطنين الذين أشادوا بالأسعار التنافسية والتنوع الكبير في المنتجات المتاحة.

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وقال وزير التموين في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة: “أسواق اليوم الواحد توفر للمواطن كل ما يحتاجه من منتجات غذائية ومنزلية، بدءًا من الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن ووصولًا إلى المنظفات والمخبوزات والبيض، وذلك بأعلى جودة وأقل سعر”.

وأضاف وزير التموين أن هناك خططًا طموحة لتوسيع نطاق أسواق اليوم الواحد لتغطي جميع المحافظات المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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