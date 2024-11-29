محافظ الجيزة يعلن مكان افتتاح سوق اليوم الواحد الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تبني مبادرة أسواق اليوم الواحد التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة، والذي يخدم ثلاث مناطق رئيسية بالمحافظة هي إمبابة والطالبية والوراق.

وشدد المحافظ على أهمية اختيار مواقع استراتيجية لهذه الأسواق لضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إليها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة هذه الأسواق ساهمت في تحقيق تخفيضات كبيرة في الأسعار، مشددًا على أن هذه الأسعار أقل بكثير من الأسعار المعروضة في الأسواق التقليدية.

وقال النجار: "قمنا بجولة تفقدية شاملة داخل السوق وتأكدنا من جودة المنتجات المعروضة والأسعار التنافسية التي تغطي جميع احتياجات المواطن المصري من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية".

افتتاح سوق يوم واحد جديد بمنطقة العمرانية جنوب الجيزة

وأكد المحافظ استمرارية هذه الأسواق، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح سوق يوم واحد جديد بمنطقة العمرانية جنوب الجيزة، بالإضافة إلى استمرار السوق الحالي في إمبابة.

وأضاف النجار: "نهدف من خلال هذه الأسواق إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية."

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