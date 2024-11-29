وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بإمبابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم والبيض في شارع الصوامع بحي إمبابة بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % .

وأجرى الوزير والمحافظ جولة تفقدية موسعة داخل السوق، واطلعا على العروض والأسعار التنافسية التي تقدمها مختلف المنافذ.

وشهد السوق إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف الأحياء لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وعبر المواطنون عن سعادتهم بافتتاح هذا السوق الذي يوفر لهم فرصة للحصول على السلع بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

عروض مغرية وأسعار تنافسية بسوق اليوم الواحد بإمبابة

وتميز السوق بتنوع العروض والأسعار التنافسية التي شملت جميع السلع الأساسية، وتخفيضات كبيرة على أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، حيث وصل سعر كيلو البطاطس والكوسة إلى 15 جنيها.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أهمية هذه المشروعات في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذا السوق يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أشاد المهندس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجهود جميع الجهات المعنية في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن السوق سيساهم في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

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