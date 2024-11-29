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نائب وزير الخارجية: مصر تولي اهتماما كبيرا بشبابها في الداخل و الخارج ‎ - أخبار كلمتك

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نائب وزير الخارجية: مصر تولي اهتماما كبيرا بشبابها في الداخل و الخارج ‎ - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية: مصر تولي اهتماما كبيرا بشبابها في الداخل و الخارج ‎ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - قال نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لشبابها في الداخل الخارج وتحرص على الاستماع إليهم و ربطهم بوطنهم مصر.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية بأبناء الجالية المصرية المقيمة بالبرتغال، على هامش زيارته للعاصمة لشبونة للمشاركة في الدورة العاشرة لمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وذلك بحضور سفير مصر لدى البرتغال السفير وائل النجار وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأشار السفير نبيل حبشي - خلال اللقاء - إلى توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، بالتواصل المستمر وتقديم كافة أوجه الدعم للمصريين بالخارج، فضلًا عن الاستماع لكافة أفكارهم ومقترحاتهم و العمل علي إيحاد حلول لأية عقبات قد يواجهها المصريون المقيمين بالخارج.

ونوه إلي إمكانية التواصل في أي وقت معه وفريق العمل المعني بملف الهجرة للاستفسار وتلقي مقترحات المصريين عن طريق تطبيق الواتس اب، حيث سيقوم ومعه الفريق المعاون بالرد علي أي مقترحات أو شكاوى قد ترد من المصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح أن دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً بوزارة الخارجية، جاء ليصب في صالح المصريين بالخارج، منوهًا إلى أن هذا الدمج سينعكس على المصريين بالخارج بالإيجاب من حيث سرعة الأداء و إنجاز المعاملات القنصلية و التفاعل المباشر مع وزارة الخارجية و الهجرة والمصريين في الخارج.

وسلط الضوء على سعي الوزارة لرقمنة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج للتيسير عليهم، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية من أجل طرح المزيد من المبادرات التي تصب في صالح المصريين في الخارج.

وخلال اللقاء، قام السفير نبيل حبشي بالرد على الاستفسارات التي طرحها بعض المشاركين، وكذلك الاستفسارات التي كانت قد وردت عبر البريد الإلكتروني، حيث وعد بالعمل على محاولة تذليل العقبات أمام المواطنين المصريين، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين البرتغالية واحترام ما تفرضه السلطات المحلية من إجراءات تتعلق بالإقامة.

وأكد نائب وزير الخارجية أن السلطات المصرية بدورها تعمل على إنفاذ القوانين المصرية على الأجانب المقيمين فى مصر دون استثناءات.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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