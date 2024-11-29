مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)، موضحًا أن هذا الإعلان قد جاء خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة في الجزائر العاصمة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الذي انعقد تحت عنوان "الموارد والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية في إفريقيا"، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)

أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه العضوية الكاملة تعكس الدور الريادي لمصر في دعم البحث العلمي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية، موضحًا أن مصر كانت تتمتع بعضوية مبدئية منذ عام 2022، إلى أن تم ترقيتها إلى العضوية الكاملة بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الأكاديمية، والتي تضمنت تعزيز التعاون مع الشبكة، وتطوير رؤية طموحة تخدم الأجندة العلمية للقارة.

دفع عجلة التنمية والابتكار في أفريقيا

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يعود بالنفع على المجتمع العلمي في إفريقيا، ويعزز دور مصر كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية والابتكار في القارة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وفريق العمل، خاصةً بعد زيارة رئيس الشبكة ونائبته إلى مصر، واطلاعهم على الجهود التي تمثل نموذجًا يُحتذى به في دعم الاستقلالية والشفافية وتطوير البنية المؤسسية.

برامج جديدة لدعم العلماء المصريين المتميزين

من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي أن هذه العضوية تعكس التزام الأكاديمية بتنمية رأس المال البشري وتشجيع مشاركة الباحثين الشباب والنساء والعلماء من الفئات الأقل تمثيلًا، مؤكدة أن الأكاديمية أطلقت برامج جديدة لدعم العلماء المصريين المتميزين وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الكبرى في إفريقيا، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.

حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشارت د. جينا إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط شهادة على تفوق مصر العلمي، بل يمثل التزامًا قويًا ببناء مستقبل مشترك ومستدام للقارة الإفريقية عبر التعاون والمعرفة, مؤكدة استمرار بذل الجهود لاستغلال هذه العضوية لتعزيز الشراكات الإقليمية، ووضع حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق آخر التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من خبراء الناشر الدولي Springer Nature، برئاسة الدكتورة ماريا هودجز، مديرة النشر، والدكتورة شارلي إدواردز، الناشرة التنفيذية، ومحمد خليل، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، وبمشاركة عدد من الناشرين المصريين.

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature"

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عاشور أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لتصدير الإنتاج المعرفي المصري للعالم، بهدف التحول من مستوردين إلى مصدرين للمعرفة، كما شدد على أهمية التعريف بجودة البحث العلمي المصري، وزيادة مشاركة العلماء والباحثين المصريين في المجلات العلمية المرموقة دوليًا.

وأشاد الوزير باتفاقية الشراكة مع الناشر الدولي Springer Nature، مرحبًا بفريق العمل خلال زيارته لمصر، وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تفعيل الشراكة وزيادة عدد المجلات المصرية المتعاونة مع الناشر الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى المجلات العلمية المصرية بما يتماشى مع نظيراتها العالمية، والارتقاء بمستوى الناشرين المصريين للوصول إلى المعايير الدولية المطلوبة.

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