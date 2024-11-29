رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025.. وموعد إعلان أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. بعد إغلاق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية، يتساءل الكثير من الراغبين في أداء فريضة الحج عن رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، حيث سيتمّ إعلان اسماء الفائزين بزيارة الأراضي المقدسة هذا العام من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

وفي هذا الصدد يستعرض الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــا.

حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن القرعة الإلكترونية ستتم في منتصف ديسمبر المقبل من خلال بوابة الحج الموحدة، ويتم اختيار الحجاج وفق أعداد الطلبات المقدمة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وستُعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية.

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويمكن استعلام المقدمين على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، من خلال الدخول هنــــــــــــــــــــــــا .

شروط التقديم للحج

ومن شروط التقديم على حج الجمعيات الأهلية ما يلي:

أتاحت التقديم للأعضاء العاملين أو المنتسبين لجمعيات أهلية مسجلة قبل 30 يونيو 2024، بشرط سداد الاشتراك السنوي وعدم وجود مخالفات قانونية على الجمعية.

يُشترط أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج.

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية لأداء المناسك.

ويُحدد عمر المتقدم وفق تاريخ 19 فبراير 2025، بحيث لا يقل عن 25 عامًا، باستثناء المرافق لأحد الوالدين، الذي يجب أن يكون عمره 18 عامًا على الأقل.

لا يُشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا.