مع ارتفاع الرومي والجودا، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الرومي والجودا، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير بالانتقالي يكشف لاول مرة بشان مايدور في عدن ويتحدث عن سبب انقطاع المرتبات - أخبار كلمتك

وزير بالانتقالي يكشف لاول مرة بشان مايدور في عدن ويتحدث عن سبب انقطاع المرتبات - أخبار كلمتك

علئ غرار السعودية .. الحو ثيين يسعون لتطبيق نظام جديد بصنعاء - أخبار كلمتك

علئ غرار السعودية .. الحو ثيين يسعون لتطبيق نظام جديد بصنعاء - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية: مصر تولي اهتماما كبيرا بشبابها في الداخل و الخارج ‎ - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية: مصر تولي اهتماما كبيرا بشبابها في الداخل و الخارج ‎ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - بدعم انخفاض الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - بدعم انخفاض الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع - أخبار كلمتك

الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع - أخبار كلمتك

مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC) - أخبار كلمتك

مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC) - أخبار كلمتك

بشرى لشباب 10 محافظات، 4599 فرصة عمل جديدة برواتب مجزية ( تفاصيل) - أخبار كلمتك

بشرى لشباب 10 محافظات، 4599 فرصة عمل جديدة برواتب مجزية ( تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025.. وموعد إعلان أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025.. وموعد إعلان أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025.. وموعد إعلان أسماء الفائزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. بعد إغلاق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية، يتساءل الكثير من الراغبين في أداء فريضة الحج عن رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، حيث سيتمّ إعلان اسماء الفائزين بزيارة الأراضي المقدسة هذا العام من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

وفي هذا الصدد يستعرض الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــا.

حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن القرعة الإلكترونية ستتم في منتصف ديسمبر المقبل من خلال بوابة الحج الموحدة، ويتم اختيار الحجاج وفق أعداد الطلبات المقدمة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وستُعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية.

قرعة الحج

رابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويمكن استعلام المقدمين على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، من خلال الدخول هنــــــــــــــــــــــــا .

حج القرعة 2025

شروط التقديم للحج

ومن شروط التقديم على حج الجمعيات الأهلية ما يلي:

أتاحت التقديم للأعضاء العاملين أو المنتسبين لجمعيات أهلية مسجلة قبل 30 يونيو 2024، بشرط سداد الاشتراك السنوي وعدم وجود مخالفات قانونية على الجمعية.

يُشترط أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج.

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية لأداء المناسك.

ويُحدد عمر المتقدم وفق تاريخ 19 فبراير 2025، بحيث لا يقل عن 25 عامًا، باستثناء المرافق لأحد الوالدين، الذي يجب أن يكون عمره 18 عامًا على الأقل.

لا يُشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا.

اقرأ أيضاً
تكاليف ومواعيد سداد رسوم حج القرعة لعام 1446هـ/2025 م

غلق باب التقديم اليوم.. موعد ورابط نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

بعد بيع 90 ألف كراسة.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات ومقدم الحجز

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لنشر الفكر الوسطي المستنير، الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى بالمحافظات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق