بتخفيضات 30%، أسعار السلع والخضروات واللحوم بسوق اليوم الواحد فى الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - توافد عدد كبير من المواطنين بمحافظة الجيزة على سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة بالجيزة، للاستفادة من العروض والأسعار التنافسية التي تم طرحها.

وشهد السوق إقبالًا كبيرًا على مختلف السلع، خاصة الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، حيث تم طرحها بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ، فقد سجل كيلو البطاطس والفلفل الرومي والكوسة 15 جنيهًا فقط، بينما وصل سعر كيلو اللحم السوداني إلى 275 جنيهًا.

كما شهدت السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيوت تخفيضات كبيرة، حيث وصل سعر كيلو الأرز الكاملينو إلى 27 جنيهًا، وزجاجة زيت دوار الشمس سعة 5 لترات إلى 330 جنيهًا.

ولم تقتصر العروض على المواد الغذائية فقط، بل شملت أيضًا منتجات العناية الشخصية والمنزلية، حيث تم طرح أنواع مختلفة من الصابون والمساحيق بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الأساسية والخضروات واللحوم بسوق اليوم الواحد

وجاءت أسعار السلع الأساسية والخضروات واللحوم بسوق اليوم الواحد في إمبابة كالآتي:

بطاطس 15 جنيها

فلفل رومي 15 جنيها

كوسة 15 جنيها

مسحوق غسيل عادي 850 جراما 25 جنيها

زيت خليط الشرق 800 مللي 50 جنيها

زيت خليط كوكي 600 مللي 57 جنيها

زيت بذرة القطن الكرنك 200 مللي 57 جنيها

زيت خليط مرمورة 800 مللي 43 جنيها

زيت خليط 1 لتر المروة 63 جنيها

زيت دوار الشمس 1 لتر سما 68 جنيها

زيت دوار الشمس 5 لترات 330 جنيها

برطمان مسلى 700 مللي هنية 80 جنيها

صابون تواليت 90 جم 9 جنيها

صابون تواليت 150 جم 11 جنيها

صابون تواليت 125 جم 13.5 جنيها

صابون تواليت 200 جم 9 جنيها

مسحوق غسيل عالي الرغوة 800 جم 24 جنيها

مسحوق غسيل أوتوماتيك 3 كجم 105 جنيهات

أرز كامولينو عريض 1 كيلو 27 جنيها

مكرونة مرجانة كيس 350 جراما 7 جنيهات

مكرونة بساطة 350 جراما 9 جنيهات

صابون سائل 700 جرام 16 جنيها

صابون تواليت 13 جنيها

شاي المراكبي 250 جراما 45 جنيها

شاي المراكبي 40 جراما 7.5 جنيها

شاي نوبار 40 جراما 8 جنيهات

شاي نوبار 250 جراما 50 جنيها

جبنة جبنتي 250 جراما 14 جنيها

طبق بيض 30 بيضة 145 جنيها

لحوم سوداني الكيلو 275 جنيها

دواجن برازيلي الكيلو 135 جنيها

دواجن محلي الكيلو 135 جنيها

جبنة ملح خفيف 90 جنيها

جبنة فيتا قطع 80 جنيها

جبنة اسطنبولي 85 جنيها

جبنة كيري قشطة 65 جنيها

عدس بجبة 500 جرام 35 جنيها

فاصوليا 500 جرام 50 جنيها

لوبيا 500 جرام 45 جنيها

فول تدميس 500 جرام 35 جنيها

فول مجروش 500 جرام 35 جنيها.

افتتاح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بالجيزة

ويفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم والبيض بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % صباح اليوم الجمعة بشارع الصوامع بحي إمبابة.

وأكد المهندس عادل النجار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا السوق يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف محافظ الجيزة أن السوق سيتميز بتوفير بيئة تسويقية صحية وآمنة، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتسوقين والبائعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.