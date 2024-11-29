رئيس جامعة القاهرة: اكتمال المرحلة الأولى من مستشفى 500500 ونتطلع لتشغيله بهذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن قرب اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مستشفى 500 500 بالشيخ زايد الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، متطلعا إلى البدء في تشغيله مع حلول شهر رمضان.

وأكد أنه سيمثل نقلة نوعية في علاج الأورام، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لدعم انطلاق هذا المشروع الذي سيخدم بالمجان قطاعا عريضا من المرضى.

رئيس الجـامعـة: للمعهد القومي للأورام دور فاعل في كل المبادرات الرئاسية والمجتمعية



وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، أن للمعهد القومي للأورام دور فاعل في كل المبادرات الرئاسية والمجتمعية، وأساتذته يشاركون بقوة في القوافل الطبية والقوافل التنموية الشاملة التي تطلقها جامعة القاهرة وتجوب بها مختلف محافظات الجمهورية، بما فيها المناطق الحدودية.

عبد الصادق يفتتح المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومى للأورام

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للأورام، بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسام كامل الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار) والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اللواء طبيب طارق النجدي مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في علاج الأورام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، الدور المهم الذي يقوم به المعهد القومي للأورام كأحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، مؤكدا على الخدمات الجليلة التي يقدمها المعهد لمرضى السرطان في مصر والمنطقة، وبما يتطلب الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية.

وتابع أن عدد المترددين على المعهد القومي للأورام يبلغ 350 ألف مريض، وهو يعالج سنويا حوالي 30,000 مريض، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية والعلاجية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومي للأورام، إن المؤتمر السنوي للمعهد يستهدف عرض كل ما هو جديد في مجال الأورام وتوفير العلاج المناسب للمريض المصري بدون تحمله أي تكاليف، مشيرًا إلى أن المعهد القومي للأورام هو أكبر معهد لعلاج الاورام في الشرق الأوسط يضم 4 مستشفيات وزادت توسعات المعهد إلى 300 ألف متر، وسيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 1200 سرير ويساهم في تدريب الأطباء وكافة أطقم التمريض.



وأكد عميد المعهد القومي للأورام، حرص المعهد على دعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.