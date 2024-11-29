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الأحد.. بدء تسليم 728 قطعة أرض تم توفيق وضعها بالعبور الجديدة - أخبار كلمتك

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الأحد.. بدء تسليم 728 قطعة أرض تم توفيق وضعها بالعبور الجديدة - أخبار كلمتك

الأحد.. بدء تسليم 728 قطعة أرض تم توفيق وضعها بالعبور الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 25/2/2025، في تسليم 728 قطعة أرض بالمجاورة رقم 3 بالحي 32 منطقة الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك رقم 32301 من 1: 8، ومن 23: 29، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 9: 22، يوم الإثنين 2/12/2024، والقطع من 1: 9، ومن 28: 34، بالبلوك رقم 32302، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع من 10: 27، يوم الأربعاء 4/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 5/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، والقطع بالبلوك رقم 32303، من 1: 6، ومن 21: 28، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع من 7: 20، يوم الإثنين 9/12/2024، والقطع بالبلوك 32304، من 1: 7، ومن 23: 29، يوم الثلاثاء 10/12/2024، والقطع من 8: 22، يوم الأربعاء 11/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32305، من 1: 12، ومن 34: 43، يوم الأحد 15/12/2024، والقطع من 13: 33، يوم الإثنين 16/12/2024، والقطع بالبلوك 32306، من 1: 19، يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع بالبلوك 32307، من 1: 24، يوم الأربعاء 18/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 19/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وتسليم القطع بالبلوك 32308، من 1: 8، ومن 24: 29، يوم الأحد 22/12/2024، والقطع من 9: 23، يوم الإثنين 23/12/2024، والقطع بالبلوك 32309، من 1: 7، يوم الثلاثاء 24/12/2024، والقطع من 8: 21، يوم الأربعاء 25/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 26/12/2024.

وقال رئيس جهاز العبور الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32310، من 1: 19، يوم الأحد 29/12/2024، والقطع بالبلوك 32311، من 1: 7، ومن 21: 29، يوم الإثنين 30/12/2024، والقطع من 8: 20، يوم الثلاثاء 31/12/2024، والقطع بالبوك 23312، من 1: 7، ومن 21: 26، يوم الأربعاء 1/1/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 2/1/2024، ، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32312، من 8: 19، يوم الأحد 5/1/2025، والقطع بالبلوك 32313، من 1: 22، يوم الإثنين 6/1/2025، والقطع بالبلوك 32314، من 1: 7، ومن 20: 26، يوم الأربعاء 8/1/2025، وتخصيص يوم الخميس 9/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأعلن رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32314، من 8: 19، يوم الأحد 12/1/2025، والقطع بالبلوك 32315، من 1: 22، يوم الإثنين 13/1/2025، والقطع بالبلوك 32316، من 1: 22، يوم الثلاثاء 14/1/2025، والقطع بالبلوك 32319، من 1: 7، ومن 24: 30، يوم الأربعاء 15/1/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 16/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32319، من 8: 23، يوم الأحد 19/1/2025، والقطع بالبلوك 32320 من 1: 16، يوم الإثنين 20/1/2025، والقطع بالبلوك 32321، من 1: 20، يوم الثلاثاء 21/1/2025، والقطع بالبلوك 32322، يوم الأربعاء 22/1/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 23/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32323، من 1: 26، يوم الإثنين 27/1/2025، والقطع بالبلوك 32324، من 1: 8، ومن 23: 30، يوم الثلاثاء 28/1/2025، والقطع من 9: 22، يوم الأربعاء 29/1/2025، وتخصيص يوم الخميس 30/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32325 من 9: 22، يوم الأحد 2/1/2025، والقطع من 8: 21، يوم الإثنين 3/2/2025، والقطع بالبلوك 32326، من 1: 8، ومن 23: 28، يوم الثلاثاء 4/2/2025، والقطع من 9: 22، يوم الأربعاء 5/2/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 6/2/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأشار الدكتور أحمد اسماعيل، الى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32327، من 1: 9، ومن 27: 34، يوم الأحد 9/2/2025، والقطع من 10: 26، يوم الإثنين 10/2/2025، والقطع بالبلوك 32328، من 1: 7، ومن 22: 28، يوم الثلاثاء 11/2/2025، والقطع من 8: 21، يوم الأربعاء 12/2/2025، والقطع بالبلوك 32329، يوم 11: 17، والذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، يوم الخميس 13/2/2025، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32329، من 1: 10، ومن 18: 27، يوم الأحد 16/2/2025، والقطع بالبلوك 32330، من 1: 8، ومن 25: 32، يوم الإثنين 17/2/2025، والقطع بالبلوك 32331، من 9: 24، يوم الثلاثاء 18/2/2025، والقطع من 1: 8، ومن 23: 28، يوم الأربعاء 19/2/2025، والقطع من 9: 22، يوم الخميس 20/2/2025، وتم تخصيص الأيام 23، 24، 25/2/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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