جولة داخل سوق اليوم الواحد قبل افتتاحه رسميا في إمبابة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً - أجواء من الترقب تسود سوق اليوم الواحد الجديد بشارع الصوامع بأمبابة، الذي يستعد لفتح أبوابه بعد قليل، فالعمال يعملون على قدم وساق لإنهاء اللمسات النهائية، والتجار يعرضون بضائعهم المتنوعة استعدادًا لاستقبال الزبائن، ومن المتوقع أن يوفر السوق الجديد خيارات تسوق متنوعة وبأسعار مناسبة لسكان المنطقة، ويشمل السوق الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى الملابس والأدوات المنزلية.

ويساهم سوق اليوم الواحد في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال أحد التجار المستأجرين في السوق، إنهم يتطلعون إلى تقديم أفضل الخدمات للزبائن، وإنهم واثقون من نجاح السوق الجديد.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن السوق تم إنشاؤه بهدف توفير بيئة تجارية حديثة ومريحة، وتم توفير كافة الخدمات اللازمة لراحة عملاء السوق، مشيرا إلى أن السوق سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة.

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد

وتشهد منطقة إمبابة استعدادات مكثفة لافتتاح سوق اليوم الواحد، اليوم الجمعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن المتوقع أن يوفر السوق الجديد مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والدواجن، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق التقليدية.

افتتاح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بالجيزة

ويفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم والبيض بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % صباح اليوم الجمعة بشارع الصوامع بحي إمبابة.

وأكد المهندس عادل النجار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا السوق يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف محافظ الجيزة أن السوق سيتميز بتوفير بيئة تسويقية صحية وآمنة، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتسوقين والبائعين.

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