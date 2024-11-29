شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخطوط الجوية لمدة عام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل بعض الوظائف بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا ) بالشروط الآتية:-

الوظيفة والشروط والأعداد المطلوبة

وظيفتي أخصائي علاقات عامة عدد (۳۰) فرد أخصائي استراحات عدد (۲۲) فردا.

مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوق بثانوية عامة لغات.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

اجتياز الاختبارات المقررة.

قبول العمل بنظام النوبات.

وظيفة معاون حالات خاصة عدد (٤٧) فرد.

الحصول على شهادة الإعدادية.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

ذكور فقط لطبيعة العمل.

قبول العمل بنظام النوبات.

شروط عامة للالتحاق بالوظيفة

أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة

التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٣ حتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤.

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

3333 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

البطاقة الرقم القومي) سارية

شهادة الميلاد " كمبيوتر".

السيرة الذاتية (CV).

- دمغة ۱۰۵ قروش + طابع الشهيد.

المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الاستدعاء لتقديم المستندات).

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

وفي سياق آخر نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عقد شراكة جديدة مع شركة آسيانا ASIANA AIRLINES بدولة كوريا الجنوبية، التي تعد من أبرز شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

مصر للطيران للشحن الجوي تتولى تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة

وبموجب هذا التعاقد الجديد ستتولى مصر للطيران للشحن الجوي تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة الخاصة بشركة طيران آسيانا، بمجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بالقاهرة.

4 مكاسب مصر للطيران من توقيع اتفاقية مع مع شركة آسيانا

يعزز من مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز محوري للشحن الجوي.

يتيح لمصر للطيران للشحن الجوي فرصة توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم خدمات شحن متكاملة وعالية الجودة تلبي احتياجات شركات الطيران الكبرى.

يسهم هذا التعاون في تحسين كبير لعمليات المناولة والتخزين، مما يتيح تدفقًا مرنًا للبضائع بين كوريا الجنوبية ومصر ودول المنطقة.

وتتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجية شركة مصر للطيران للشحن الجوي لتطوير قدراتها التشغيلية والاهتمام الكامل بخدمة العملاء، بما يتماشى مع خطط الشركة لتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

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