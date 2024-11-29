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تعديل خريطة تشغيل القطار الكهربائي بدءا من هذا الموعد - أخبار كلمتك

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تعديل خريطة تشغيل القطار الكهربائي بدءا من هذا الموعد - أخبار كلمتك

تعديل خريطة تشغيل القطار الكهربائي بدءا من هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - أعلنت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائى ومترو الخط الثالث، إجراء تعديل على تشغيل القطار الكهربائى بداية من الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024. 

وجاء الإعلان الرسمى للشركة كما يلى: لجميع ركاب  قطار العاصمة، بدايةً من ١ ديسمبر ٢٠٢٤، القطارات هتوصل كل ١٥ دقيقة من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا إلى ٢:٠٠ مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وإيابًا.

وبحسب الإعلان فإنه على المتجهين لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية تغيير القطار من محطة بدر  للقطار المتجه إلى مدينة المعرفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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تعديل خريطة تشغيل القطار الكهربائي بدءا من هذا الموعد - أخبار كلمتك

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