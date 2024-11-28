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السفير الإيطالي بالقاهرة يستعرض فوائد خط الصادرات الزراعية بين البلدين - أخبار كلمتك

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السفير الإيطالي بالقاهرة يستعرض فوائد خط الصادرات الزراعية بين البلدين - أخبار كلمتك

السفير الإيطالي بالقاهرة يستعرض فوائد خط الصادرات الزراعية بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، والسفير ميكلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، على هامش إعلان تشغيل خط الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا. 

لقاء السفير الإيطالي 

وأكد السفير الايطالى خلال لقائه، أن هذا الخط يأتي تتويجًا لعدة أشهر من العمل المشترك بين السلطات في مصر وإيطاليا، والمُشغلين من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذ الخط سيُمكن المنتجات الايطالية والأوروبية من الوصول بسهولة ويسر ليس فقط إلى السوق المصرية ولكن أيضًا إلى السوق الأفريقية والشرق الأوسط، عبر بوابة مصر. 

كما سيتيح للسلع المصرية المُصدرة إلى ميناء تريستا الإيطالي الانتشار في جميع أنحاء السوق الأوروبية، على النحو الذي يُعزز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للحكومة الإيطالية في الوقت الراهن.

 

خط الرورو بين مصر وايطاليا 

وأشاد السفير بمُشغلي الخط الذين اتخذوا هذه الخطوة المهمة بإطلاق هذا المشروع، مؤكدًا ثقته بأنه قد يُطلب منهم قريبًا إضافة المزيد من السفن لتعزيز أهداف هذا المشروع، لافتًا إلى أن خط الرورو من المتوقع أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنويًا حتى عام 2027.

كما توجه السفير الإيطالي بالشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وفريقه، لالتزامهم القوي الذى كان داعمًا للسماح بإطلاق هذا الخط اليوم بعد سنوات عديدة من الترتيبات، كما توجه بالشكر أيضًا إلى كافة الأطراف من السلطات المصرية والإيطالية والقطاعين العام والخاص، على تعاونهم الفاعل لتحقيق هذا المشروع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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