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زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

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زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - قررت شركة مترو أنفاق القاهرة الكبرى زيادة عدد منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي في الخط الثالث للمترو إلى 14 منفذًا بدلا من 12 منفذا.


وجاءت منافذ استخراج اشتراكات المترو كالتالي: 

  1. محطة عدلي منصور
  2. محطة النزهة
  3. محطة هليوبوليس
  4. محطة العباسية
  5. محطة العتبة
  6. محطة ناصر
  7. محطة صفاء حجازي
  8. محطة إمبابة
  9. محطة القومية
  10. محطة وادي النيل
  11. محطة جامعة الدول
  12. محطة جامعة القاهرة
  13. عبدة باشا
  14. كلية البنات

زيادة منافذ الاشتراكات على الخط الأخضر الثالث ليصل العدد لـ 14 مكتبا

وقال مسؤول في مترو الخط الثالث إنه بداية من الأحد ١ ديسمبر فإن مكاتب الاشتراكات تزيد مكتبين. والمكاتب متاحة في محطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة.

ويمكن للراغب في استخراج الاشتراك التوجه لأي مكتب لعمل اشتراك جديد أو تجديد الاشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة ٧ صباحًا وحتى ٨ مساءً.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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