زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - قررت شركة مترو أنفاق القاهرة الكبرى زيادة عدد منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي في الخط الثالث للمترو إلى 14 منفذًا بدلا من 12 منفذا.



وجاءت منافذ استخراج اشتراكات المترو كالتالي:

محطة عدلي منصور محطة النزهة محطة هليوبوليس محطة العباسية محطة العتبة محطة ناصر محطة صفاء حجازي محطة إمبابة محطة القومية محطة وادي النيل محطة جامعة الدول محطة جامعة القاهرة عبدة باشا كلية البنات

زيادة منافذ الاشتراكات على الخط الأخضر الثالث ليصل العدد لـ 14 مكتبا

وقال مسؤول في مترو الخط الثالث إنه بداية من الأحد ١ ديسمبر فإن مكاتب الاشتراكات تزيد مكتبين. والمكاتب متاحة في محطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة.

ويمكن للراغب في استخراج الاشتراك التوجه لأي مكتب لعمل اشتراك جديد أو تجديد الاشتراك طوال أيام الاسبوع من الساعة ٧ صباحًا وحتى ٨ مساءً.

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