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رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ الدكتور ماجد النعيمي، رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كُبرى، والوفد المرافق له؛ لاستعراض عدد من مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالشيخ الدكتور، ماجد النعيمي، والوفد المرافق له، مُؤكدًا عُمق روابط الأخوة التي تجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية يحتل أولوية قُصوى بالنسبة للحكومة، حيث تحرص الحكومة على تيسير تنفيذ أي مشروعات جديدة تُحقق مصلحة مشتركة للدولة المصرية وكذا للمستثمر الأجنبي.

وبدوره، قال الشيخ الدكتور ماجد النعيمي: نعمل في مصر من خلال شركة للتطوير العقاري، ولدينا بالفعل مشروعات قائمة في مصر، ونحظى بدعم مُستمر لمشروعاتنا، وهذا أسهم بصورة كبيرة في تقدم تنفيذ هذه المشروعات بصورة جيدة للغاية.

وأضاف "النعيمي" أن الشركة تمتلك مشروعات في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، ونطمح في التوسّع في مشروعاتنا في مصر؛ للاستفادة من هذا المناخ الاستثماري المتميز.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المطالب الاستثمارية من مسئولى الشركة، وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذه المطالب، بما يسهم فى التوسع باستثمارات الشركة فى مصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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