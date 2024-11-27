وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجيزة، الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الجمعة المقبل.

أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تبدأ من 30%

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية، حيث تقل أسعار معروضات أسواق اليوم عن الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 30 % إلى 50%، لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

وكان الدكتور شريف فاروق، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ افتتحوا، الجمعة الماضي، سوق اليوم الواحد بمنطقة حلوان، وقبلها سوق اليوم الواحد بمدينة نصر.

تخفيضات أسواق اليوم الواحد حتى 50%



وأكد وزير التموين أن سوق اليوم الواحد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار، حيث يوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% إلى 50% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأشار إلى أن السوق يشهد تطورًا ملموسًا في جميع جوانبه، سواء من حيث المساحات المخصصة للعرض أو تنوع الكميات المعروضة.

وزير التموين: توفير السلع بأسعار تنافسية بأسواق اليوم الواحد

و أشاد الدكتور شريف فاروق بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في توفير السلع بأسعار تنافسية، مشددًا على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين استمرار الوزارة في تطوير فكرة سوق اليوم الواحد، التي تهدف إلى تسهيل عملية شراء السلع الأساسية في أجواء منظمة وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع. وأضاف أن هذه التجربة الناجحة ستكون نموذجًا سيتم تعميمه في محافظات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد



وجاءت أسعار السلع الأساسية والخضروات واللحوم بسوق اليوم الواحد في حلوان كالآتي:

لحوم بلدي 310 جنيهات بدلًا من 450 جنيهًا.

لحم مفروم بلدي بسعر 310 جنيهات بدلًا من 430 جنيهًا.

كبدة بلدي بسعر 310 جنيهات بدلًا من 400 جنيه.

لحم ضاني 350 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.

سجق بسعر 250 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه.

برجر 250 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه.

لحوم سودانية بسعر 275 جنيهًا.

لحم مفروم سوداني 275 جنيهًا بدلًا من 290 جنيهًا.

كبده سوداني 275 جنيهًا بدلًا من 290 جنيهًا.

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيهًا.

دواجن محلية 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض 150 جنيهًا.

كيس مكرونة حواء 400 جرام بسعر 12.5 جنيه بدلًا من 15 جنيهًا.

2 كيلو بصل أحمر بسعر 26 جنيهًا.

2 كيلو بصل أبيض بسعر 36 جنيهًا.

2 كيلو برتقال بسعر 25 جنيهًا.

3 كيلو بطاطس بسعر 50 جنيهًا.

3 كيلو طماطم بسعر 25 جنيهًا.

سكر 30 جنيهًا للكيلو.

الدقيق 17 جنيهًا.

أرز 5 كيلو بسعر 135 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.

أرز كيلو واحد بسعر 24 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا.

كيلو مكرونة بسعر 20 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

عدس 500 جرام بسعر 28 بدلًا من 32 جنيهًا.

شاي 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

شاي 100 جرام بسعر 12 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا.

دقيق فاخر بسعر 17 جنيهًا.

زيت الذرة لتر 89.50 جنيه.

زيت عباد الشمس لتر 68 جنيهًا.

زيت طعام 0.8 لتر بسعر 50 جنيهًا.

زيت خليط 900 مللي بسعر 57 جنيهًا.

زيت طعام لتر بسعر 64 جنيهًا.

البطاطس: 15 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الخيار: 15 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الفلفل الرومي: 10 جنيهًات للكيلو.

الليمون البلدي: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الكوسة: 8 جنيهًات للكيلو.

البرتقال السكري: 25 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الرمان: 25 جنيهًا للكيلو.

التفاح الجولدن: 25 جنيهًا للكيلو.

أسواق اليوم الواحد بالجيزة

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قد أكد أنّ هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن عملًا على مصلحة المواطن لتوفير أماكن مخصصة لهذا الغرض.

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