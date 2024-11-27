توقيع اتفاق تعاون بين العمل والكهرباء لتطوير منظومة السلامة المهنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق بين وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التعاون في تنفيذ خطط لتدريب العاملين بوزارة الكهرباء، والشركات التابعة، على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة العمل أن خطة التدريب تأتي في إطار العمل على تدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية،والتوعية بطرق الوقاية من مخاطرها.

تفاصيل خطة تدريب وزارة العمل للعاملين بوزارة الكهرباء

وأكدت "الوزارة" في بيانها على التواصل بين الوزيرين، والتوجيه بشأن مُراجعة كافة تدريبات الأمن الصناعي، والمعدات الواجب توافرها، ونُظم العزل، والفصل، وإرجاع التيار، لتكون آمنة للعاملين، داخل المحطات الكهربائية، وأبرزها محطات أسوان والعمل على إشراك رؤساء الشركات القابضة ، في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المؤسسات التابعة للوزارة، ولهذه الشركات.

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