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توقيع اتفاق تعاون بين العمل والكهرباء لتطوير منظومة السلامة المهنية - أخبار كلمتك

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توقيع اتفاق تعاون بين العمل والكهرباء لتطوير منظومة السلامة المهنية - أخبار كلمتك

توقيع اتفاق تعاون بين العمل والكهرباء لتطوير منظومة السلامة المهنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:00 مساءً -  أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق بين وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التعاون في تنفيذ خطط لتدريب العاملين بوزارة الكهرباء، والشركات التابعة، على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة العمل أن خطة التدريب تأتي في إطار العمل على تدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية،والتوعية بطرق الوقاية من مخاطرها.

 

تفاصيل خطة تدريب وزارة العمل للعاملين بوزارة الكهرباء 

وأكدت "الوزارة" في بيانها على التواصل بين الوزيرين، والتوجيه بشأن مُراجعة كافة تدريبات الأمن الصناعي، والمعدات الواجب توافرها، ونُظم العزل، والفصل، وإرجاع التيار، لتكون آمنة للعاملين، داخل المحطات الكهربائية، وأبرزها محطات أسوان والعمل على إشراك  رؤساء الشركات القابضة ، في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المؤسسات التابعة للوزارة، ولهذه الشركات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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