وزير البترول يتفقد مواقع الإنتاج في أبو رديس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، بزيارة ميدانية إلى موقع شركة بتروبل في منطقة أبو رديس.

الوزير يتابع أعمال الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات

وجاءت الزيارة باستخدام طائرة من طراز DASH8-Q300 التابعة لشركة خدمات البترول الجوية، وذلك في إطار متابعة أعمال الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات في المواقع البترولية.

ويتحرك المهندس كريم بدوي في زيارات مستمرة لمتابعة تطوير وأعمال المواقع البترولية في كافة شركات القطاع.

تطوير قطاع البترول ودعم الشركات العاملة

وتأتي تلك الزيارة ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع البترول ودعم الشركات العاملة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للعمل علي زيادة الإنتاج البترولي وتوفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.

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