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وزير البترول يتفقد مواقع الإنتاج في أبو رديس - أخبار كلمتك

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وزير البترول يتفقد مواقع الإنتاج في أبو رديس - أخبار كلمتك

وزير البترول يتفقد مواقع الإنتاج في أبو رديس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، بزيارة ميدانية إلى موقع شركة بتروبل في منطقة أبو رديس.

 

الوزير يتابع أعمال الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات

وجاءت الزيارة باستخدام طائرة من طراز DASH8-Q300 التابعة لشركة خدمات البترول الجوية، وذلك في إطار متابعة أعمال الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات في المواقع البترولية.

ويتحرك المهندس كريم بدوي في زيارات مستمرة لمتابعة تطوير وأعمال المواقع البترولية في كافة شركات القطاع. 

 

تطوير قطاع البترول ودعم الشركات العاملة 

وتأتي تلك الزيارة ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع البترول ودعم الشركات العاملة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للعمل علي زيادة الإنتاج البترولي وتوفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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