مجلس الوزراء يصدر قرارين جديدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (أ)، الصادر في 25 نوفمبر 2024، قرارين جديدين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة بالإسكندرية، ومنح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية الموافقة على المشروع.

وجاء القراران كالتالي:

- قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة (ش.ذ.م.م)، على قطعة الأرض البالغة مساحتها 175 ألف متر مربع، الكائنة بمجمع مـصانع سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، كم ٣٦ طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى، محافظة الإسكندرية.

-قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بالموافقة على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م"، الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، وذلك بالمنطقـة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى ١٢ مارس ٢٠٢٦.





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