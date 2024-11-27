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الأرصاد تعلن عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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الأرصاد تعلن عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام القادمة، والظواهر الجوية المتوقعة، بعد الطقس المتقلب التي شهدته البلاد.

الطقس في الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأجواء ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية، بعدما شهدت في الأيام الماضية حالة من التقلبات الجوية الحادة.

الطقس

الطقس في الأيام القادمة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام القادمة طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

طقس الأيام المقبلة

وبينت الأرصاد، في بيانها بشأن طقس الأيام المقبلة، أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكذلك على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس

ولذلك وجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين للقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية، منها: «إضاءة جميع أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، استعمل مساحات المطر لتخفيف من حدة الشبورة».

طقس الأسبوع

وأضافت الأرصاد، أن الأسبوع القادم سيشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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