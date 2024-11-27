رئيس الشيوخ يزور شيخ الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:15 مساءً - قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة الإدارية لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار "عبد الرازق "عن خالص تعازيه لشيخ الأزهر ولأسرته، داعيا الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته، مشيرا إلى تقديره لفضيلته و جهوده في نشر صحيح الدين و التعريف بالإسلام الوسطى و مجابهة الفكر المتطرف.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي والتصدي للتعصب و العنف و الفكر المتطرف.

واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن.