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«سكن لكل المصريين 5.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

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«سكن لكل المصريين 5.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

«سكن لكل المصريين 5.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:15 مساءً - سكن لكل المصريين 5.. بالتزامن مع بدء حجز الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين 5، ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير عن آخر موعد لشراء كراسة الشروط وأسعار الوحدات في الطرح الجديد.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، في التقرير التالي، آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5 وأسعار الوحدات، ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها بشكل دائم، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

شقق سكن لكل المصريين 5

آخر موعد لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

وبدأ المواطنوان في شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، منذ أمس الثلاثاء 26 نوفمبر، على أن يكون آخر موعد لشراء الكراسات يوم 24 ديسمبر 2024 المقبل، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أماكن شراء كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5

ويتمكن المواطنون من شراء كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويمكن التعرف على مكاتب البريد، المتوفر بها كراسة الشروط من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5

يصل سعر كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، و المتوفرة في مكاتب البريد المميكنة، إلى 300 جنيه، مضافًا إليها مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا.

سكن لكل المصريين 5

أسعار الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 5

جاءت أسعار شقق سكن لكل المصريين 5، مناسبة لجميع الفئات، وتختلف الأسعار وفقا لمساحة الوحدة السكنية وموقعها الجغرافي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، تتراوح ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

- أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، تتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

- أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 التي تسلم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة تتراوح ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

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رابط كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بـ «سكن لكل المصريين 5

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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