مصطفى بكري: الحكومة الصهيونية قبلت بوقف إطلاق النار بسبب خسائرها في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً - أكد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، أن الحكومة الصهيونية ما كان لها أن تقبل بوقف إطلاق النار في لبنان رغم الشروط المجحفة لولا خسائرها علي أرض لبنان، وداخل الكيان الصهيوني علي يد المقاومة.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: «السؤال الآن: هل ستترك غزة وحدها، وماهو موقف الساحات الأخري في العراق واليمن وسوريا؟ أسئلة تتردد في ظل مايتردد عن أن إيران لم تكن بعيدة عن هذا الاتفاق».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وسط ترحيب دولي، وتعهدات أمريكية بدعم الاتفاق الذي يستغرق تنفيذه 60 يوما، ووعد من واشنطن بحل قريب لحرب الإبادة الجماعية في غزة.