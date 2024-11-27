بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بسبب المراهنات، فتح تحقيق مع حكم في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

تقارير إسبانية: لامين جمال مؤشر رعب في برشلونة - أخبار كلمتك

المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

المعاناة مستمرة، أرقام كارثية في أداء مانشستر سيتي الموسم الجاري - أخبار كلمتك

كولر يفاجئ كهربا بهذا القرار بعد تألقه أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كولر يفاجئ كهربا بهذا القرار بعد تألقه أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

في سابقة لم تحدث من قبل.. قوة امنية تعتدي على مواطن بسبب رفضه دفع ١٠ الف ريال قيمة شكوته بعدن - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

تفاصيل وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري: الحكومة الصهيونية قبلت بوقف إطلاق النار بسبب خسائرها في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: الحكومة الصهيونية قبلت بوقف إطلاق النار بسبب خسائرها في لبنان - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: الحكومة الصهيونية قبلت بوقف إطلاق النار بسبب خسائرها في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً - أكد الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، أن الحكومة الصهيونية ما كان لها أن تقبل بوقف إطلاق النار في لبنان رغم الشروط المجحفة لولا خسائرها علي أرض لبنان، وداخل الكيان الصهيوني علي يد المقاومة.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: «السؤال الآن: هل ستترك غزة وحدها، وماهو موقف الساحات الأخري في العراق واليمن وسوريا؟ أسئلة تتردد في ظل مايتردد عن أن إيران لم تكن بعيدة عن هذا الاتفاق».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وسط ترحيب دولي، وتعهدات أمريكية بدعم الاتفاق الذي يستغرق تنفيذه 60 يوما، ووعد من واشنطن بحل قريب لحرب الإبادة الجماعية في غزة.

اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: وقف إطلاق النار في لبنان إنجاز دبلوماسي يشكل تحديات للرئيس المنتخب ترامب

فاينانشيال تايمز: وقف إطلاق النار في لبنان يثير آمالًا في إنهاء حلقة صراع مرير بالمنطقة

وقف إطلاق النار في لبنان.. نهاية للعدوان الإسرائيلي أم هدوء يسبق العاصفة؟

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد الانتهاء من اختبارات المتقدمين لوظائف أمام وخطيب مسجد بالأوقاف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق