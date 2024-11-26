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محمد يوسف قائما بأعمال مستشار وزير التعليم العالي للتدريب التكنولوجي - أخبار كلمتك

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محمد يوسف قائما بأعمال مستشار وزير التعليم العالي للتدريب التكنولوجي - أخبار كلمتك

محمد يوسف قائما بأعمال مستشار وزير التعليم العالي للتدريب التكنولوجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب سابقًا، للقيام بأعمال مستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم والتدريب التكنولوجي.

الدكتور محمد يوسف قائما بأعمال مستشار الوزير للتعليم والتدريب التكنولوجي
 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد يوسف حصل على درجة الدكتوراه الفلسفة في الهندسة من جامعة لافبرا بالمملكة المتحدة، وشغل العديد من المناصب، ومنها وزير التعليم الفني والتدريب سابقًا، ونائب وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المركز الطبي للمقاولون العرب، بالإضافة إلى أنه شغل العديد من المناصب القيادية بشركة المقاولون العرب. 

كما شغل منصب عضو خريج في جمعية المهندسين المدنيين الإنجليزية، وعضو نقابة المهندسين، وعضو مجلس كلية الهندسة جامعة عين شمس "الساعات المعتمدة"، ومحاضر في عدة جامعات مصرية، بالإضافة إلى مشاركته في عدة مؤتمرات دولية وله أبحاث علمية مُتميزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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