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تعليمات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية 2025 - أخبار كلمتك

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تعليمات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية 2025 - أخبار كلمتك

تعليمات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه بناء على موافقة الدكتور وكيل الأزهر الشريف على النظام الجديد لاختبارات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤م تقرر ما يلى:

أولًا: الطالب الباقى للإعادة النظام القديم)

القسم الأدبي:

 الطالب الراسب الذي حضر الامتحان في العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م وما قبله ورسب في جميع المواد أو بعض منها:

يمتحن الطالب الراسب في مادة الفلسفة والمنطلق من الأعوام السابقة هذا العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤م كفرصة أخيرة. على أن يكون آخر عام لمادة الفلسفة والمنطق هو العام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م: واعتبارا من العام القادم ٢٠٢٦/٢٠٢٥م
تقرر مادة الإحصاء بدلًا من مادة الفلسفة والمنطق.

وتعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلى للطالب هذا العام فقط ليظل المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبي مبصر مقيد (٦٣٠) درجة والنجاح من ۳۱۵ درجة واعتبارا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٦/٢٠٢٥م تكون المادة مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلى.

ثانيا: الطالب المستجد (النظام الحديث)

الطالب المتقدم لأداء الامتحان لأول مرة ومن تقدم في أعوام سابقة ولم يؤد الامتحان في الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل

أ ) يمتحن في مادة الإحصاء بدلًا من مادة الفلسفة والمنطق ابتداء من العام الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

ب) تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع الكلى للطالب ليصبح المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبى مبصر مقيد ( ٥٩٠ درجة والنجاح من ٢٩٥ درجة ).

ج) يعفى الطالب الكفيف من مادة الإحصاء المقررة على طلاب القسم الأدبى.

القسم العلمي:

يعقد امتحان مادة الرياضيات لجميع الطلاب على ورقتين الأولى للرياضيات البحتة من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة، والثانية للرياضيات التطبيقية من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة.

ويعقد امتحان مادة الأحياء لجميع الطلاب ويخصص سؤال للطالب المستجد في "الجيولوجيا"

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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