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البيئة تعلن الاحتواء الكامل للتسرب النفطي المحيط بسفينة الشحن بالبحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

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البيئة تعلن الاحتواء الكامل للتسرب النفطي المحيط بسفينة الشحن بالبحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

البيئة تعلن الاحتواء الكامل للتسرب النفطي المحيط بسفينة الشحن بالبحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن نجاح اللجنة المشكلة برئاستها وبإشراف كامل للقوات البحرية، والتي تضم في عضويتها شركتي بتروسيف وMPS من قطاع البترول، وفريق عمل محميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، ومحافظة البحر الأحمر، في الاحتواء الكامل ومحاصرة بقعة الزيت المحيطة بحادث شحوط مركب الشحن بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر. 

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم المسح الكامل لكافة الشواطئ الواقعة بمحيط القرى السياحية والفنادق بجنوب القصير، والتأكد من عدم وجود بقع زيتية أو تلوث، مشددة على أن المنطقة ستخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ومستمرة، ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.

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ولفتت وزيرة البيئة الى أن خطة العمل الموضوعة تضمنت وضع وتركيب خطين من الحواجز المطاطية على جانبي المركب كإجراء احترازي لحماية الشعاب المرجانية والحد من أي تسرب زيتي في حالة حدوثه.

استعدادات لإصلاح التلفيات التي حدثت في المركب 

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام القوات البحرية المصرية حاليًا بالاستعدادات لإصلاح التلفيات التي حدثت في المركب تمهيدًا لتحريكها وإصلاحها، مشيرةً إلى أن الظروف الجوية اليوم شهدت تحسنًا ملموسًا، مما ساهم في إنجاز الأعمال، على أن يتم استكمالها اليوم وغدًا.

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وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على دور واهتمام كافة الجهات المعنية المشاركة في الحادث، وخاصة القوات البحرية التي تقوم بالإشراف على لجنة العمل منذ لحظة رصده وحتى الآن.

وأكدت أن ذلك يعكس وعي جميع الجهات بأهمية المنطقة ومواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حباها الله لمصر، وجعلها مكونًا أساسيًا لصناعة السياحة البيئية وداعمًا لكافة مظاهر التنمية في المدينة.

ومن ناحية أخرى، تستكمل النيابة العامة بالقصير التحقيقات فى الحادث، مطالبة بتقرير فني من خبراء البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بمحميات البحر الأحمر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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