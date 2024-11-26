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الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس شمال البلاد - أخبار كلمتك

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الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس شمال البلاد - أخبار كلمتك

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس شمال البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:55 مساءً -  أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس.

ويسود أجواء باردة على أغلب الأنحاء  والفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  معتدل إلى مضطرب، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  اليوم، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

 

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة اليوم الثلاثاء.

 

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت  هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:13

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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