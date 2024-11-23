الباحث حسين علاء السيد يحصل على درجة الدكتوراه في «تطوير التعليم الفني ودوره في مواجهة خطر البطالة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - حصل الباحث حسين علاء السيد، على درجة الدكتوراه في «إدارة الأزمات والمخاطر - تطوير التعليم الفني ودوره في مواجهة خطر البطالة»، وذلك من كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

تكونت لجنة الإشراف ومناقشة رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث حسين علاء السيد، الدكتور السيد محمد خاطر، والدكتور عبد الهادي نبيه، والدكتورة إيمان مصطفي مسلم، والدكتور رضا حسين قنديل.