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إزالة 400 حالة إشغال في حملة مكبرة ببولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

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إزالة 400 حالة إشغال في حملة مكبرة ببولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

إزالة 400 حالة إشغال في حملة مكبرة ببولاق الدكرور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:01 مساءً -  شهد حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ولتيسير الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

جاءت الحملة التي قادها الدكتور محمود فؤاد رئيس الحي، وبالتعاون مع نائبيه أحمد إمام وسيد عبد العليم، ومدير إشغالات الحي قاسم حسين، استجابةً لشكاوى المواطنين، وتأكيدًا على حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين.

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مصادرة 400 حالة إشغال ببولاق الدكرور

وشملت الحملة إزالة الحواجز الحديدية التي تعيق الحركة المرورية في شوارع القطاع الجنوبي بالحي، خاصة بشارع الثلاثين من العشرين، كما تم مصادرة 400 حالة إشغال طريق، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لتطهير الشوارع من كافة أشكال الإشغالات، وضبط المخالفين، وتحقيق الانضباط المروري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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