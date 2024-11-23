وزير الخارجية: بوليفيا تدعم جهود مصر في وقف العدوان على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دعم بوليفيا لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ولبنان، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وشدد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي منعقد بالقاهرة مع نظيرته البوليفية، على مسؤولية الدول المتقدمة وأهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشاد بمرور 64 عاما على العلاقات بين مصر وبوليفيا، مؤكدا على السعي على تطويرها.

وأشار إلى أن وزير خارجية بوليفيا والوفد البوليفي أشادوا بالتطور الهائل والفريد من نوعه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على أنه تم بحث العلاقات الثنائية الاقتصادية، سواء من حيث استيراد اللحوم والدواجن من بوليفيا، أن من حيث تصدير الدواء المصري.

وأضاف أنه تم التحدث أيضا عن المنتجات الزراعية التي يمكن أن تستوردها مصر من بوليفيا، بالإضافة إلى بحث الاشتراك في قطاعات التعليم والسياحة وغيرها من المجالات.