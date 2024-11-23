محافظ الجيزة يتفقد مساكن أرض عزيز عزت بامبابة لحل أزمة تسرب المياه بالبدرومات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساكن أرض عزيز عزت بحى امبابة، للوقوف علي الحالة الإنشائية للبلوكات، ومعاينة أسباب تسريب المياه أسفل البدرومات وسبل معالجتها حفاظًا على السلامة العامة.



واستمع محافظ الجيزة خلال جولته للمواطنين من القاطنين ببلوكات أرض عزيز عزت، للتعرف علي المشاكل التي تواجههم للعمل علي إيجاد حلول هندسية جذرية لعدم تكرارها مجددآ، وإنهاء معاناتهم.



وعاين المهندس عادل النجار خلال جولته بعض البلوكات المتضررة بدءا من البدروم وحتي الدور السادس للوقوف علي الحالة الانشائية وكفاءة الكمرات الخرسانية الحاملة وحالة السلالم الداخلية المتهالكة والتي بحاجة الي أعمال ترميم الي جانب مراجعة الوصلات والكابلات الكهربائية وأكشاك التغذية للبلوكات.



محافظ الجيزة يوجه بفحص أسباب تسرب المياه ومصدرها

ووجه محافظ الجيزة مديرية الأسكان بضرورة فحص أسباب تسرب المياه ومصدرها قبل القيام بأي أعمال صيانة لضمان انهاء المشكلة وعدم تجددها تحقيقًا لعوامل الاستدامة.



كما وجه المحافظ رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع اي مخلفات لتحسين الحالة العامة.



كما شملت جولة محافظ الجيزة مجمع المدارس الجاري أنشاؤه بأرض المطار وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في أنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.



وأكد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية خلال أعمال التنفيذ.



رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأشرف بكر رئيس حي امبابه ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

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