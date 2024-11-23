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وزارة البترول تنفي وجود أى أعطال في سفينة التغويز بالعين السخنة - أخبار كلمتك

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وزارة البترول تنفي وجود أى أعطال في سفينة التغويز بالعين السخنة - أخبار كلمتك

وزارة البترول تنفي وجود أى أعطال في سفينة التغويز بالعين السخنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن وحدة التغويز بالعين السخنة تعمل دون أي مشكلات تعوق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي. 

وقالت الوزارة إن عدم استقبال بعض شحنات الغاز المسال يأتي في إطار تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفق الأرقام الفعلية، بهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل والأكثر كفاءة مع مراعاة خفض الفاتورة الاستيرادية قدر الإمكان، وفي ضوء ما تتيحه التعاقدات التي أبرمتها الوزارة من مرونة في تعديل مواعيد استقبال الشحنات المتفق عليها مسبقًا.

وتنفي الوزارة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود أعطال في سفينة إعادة التغويز بالعين السخنة، ما أدى إلى تغيير مسار بعض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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