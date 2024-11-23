السياحة تعلن شروط تنفيذ الشركات لرحلات الحج للمستوي البري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن شروط تنفيذ رحلات الحج للمستوي البري للموسم الجديد لعام 1446هـ/ 2025، وذلك ضمن الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي للموسم الحالي.

شروط تنفيذ شركات السياحة لرحلات الحج للمستوي البري

وتضمنت الضوابط المنظمة لقرعة الحج السياحي بالنسبة لشركات السياحة للموسم الجاري عدة شروط وهي:

طلب الشركة الراغبة في تنفيذ تأثيرات الحج الفرادي.

تقديم الشركة صور التأشيرات الخاصة بالعدد المطلوب تنفيذه، ومرفق معها صور جوازات السفر.

تقديم نموذج للبرنامج الخاص بالرحلة المطلوب تنفيذها للحج القرادي شريطة أن يتم تحسين مستوى الطوافة لمستوى 5 نجوم

تقديم نموذج عقد الحاج مع الشركة مذكور به جميع بيانات الحج من سعر وسكن وطوافة وانتقالات.

تعهد مجمع من الشركة يفيد صحة التأثيرات المباشرة

شروط تسكين حجاج المستوى البري بالمشاعر

تقديم عقود إسكان وخدمات وانتقالات واستخدام الخيام المخصصة لهذه الأعداد

تقديم تعهد الشركة بفصل حجاج السياحة عن حجاج المباشر في السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المناسك بعرفات ومنى.

أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا غير منفذ حالة عمار، ووفقًا لأى تعليمات أخرى صادرة عن الجانب السعودي

بشأن المنافذ البرية.

بشأن المنافذ البرية. أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برأ ذات مواصفات حديثة وألا يقل الموديل عن عام ۲۰۱۸، على ألا نقل حمولة المركبة عن ٤٠ راكبا.

أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظمة للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا