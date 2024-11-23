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تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 04:05 مساءً - جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة.. أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة بالجيزة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، وتستمر حتى الأحد الموافق 8 من نفس الشهر، مؤكًدا على جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة

جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة

تعديل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر

وجاء ذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مساء يوم الخميس الماضي، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، لتصبح من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر بدلًا من غدًا الأحد 24 نوفمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الابتدائية بالجيزة

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الابتدائية
جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الابتدائية

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الإعدادية بالجيزة

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الإعدادية

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الثانوية بالجيزة

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الإعدادية

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصفوف التعليمية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت، ولطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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