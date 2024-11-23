تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 04:05 مساءً - جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة.. أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

جداول امتحانات شهر نوفمبر المعدلة بالجيزة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، وتستمر حتى الأحد الموافق 8 من نفس الشهر، مؤكًدا على جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة

تعديل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر

وجاء ذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مساء يوم الخميس الماضي، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، لتصبح من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر بدلًا من غدًا الأحد 24 نوفمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الابتدائية بالجيزة

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الإعدادية بالجيزة

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

جداول امتحانات نوفمبر المعدلة للمرحلة الثانوية بالجيزة

وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصفوف التعليمية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من ضمن صفوف النقل.

- تعقد الامتحانات الشهرية إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية عند عقد اختبارات شهر نوفمبر 2024 في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024 ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت، ولطلاب مدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على امتحانات شهر نوفمبر 2024.