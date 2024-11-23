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لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

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لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور المهندس حسام الزغاوي، رئيس النقابة الفرعية بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ نيابة عن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة النقابة ونخبة من المهندسين.

وفي بداية كلمته قال "النبراوي": أرحب بالسادة الحضور وبمهندسي سوهاج الذي أعتز للغاية بالمودة التي تجمعني بهم منذ سنوات طويلة، وأتقدم لهم بالتهنئة لهذا الإنجاز الذي سيخدم كل مهندسي سوهاج، مؤكدًا أن افتتاح النادي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الدور الاجتماعي للنقابة وتحقيق مصالح لأعضائها.

وأضاف "نقيب المهندسين": يضيف افتتاحنا لهذا النادي أصل جديد متميز لأصول النقابة، كما يؤكد أن نقابة المهندسين لا تكتفي بالشعارات، لكنها تعمل على أرض الواقع لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية اللائقة للمهندسين في كل النقابات الفرعية والمحافظات، فهذه شعارات رفعناها منذ سنوات، واليوم تتحقق على أرض الواقع، ونعد خلال الفترة المقبلة باستكمال العمل لتقديم مزيد من الخدمات.

وقال "النبراوي": في هذا الصدد، أود الإشارة إلى أننا منذ أيام قليلة، افتتحنا توسعات ومبنى جديد في النقابة الفرعية بالإسماعيلية، ووضعنا حجر الأساس لنادي المهندسين بقنا، وفي نقابة الأقصر جار العمل على تأسيس منشآتها ونادي لمهندسيها، مؤكداً الاهتمام بتطوير كافة النوادي، وتقديم الخدمات النقابية لكافة المهندسين بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة ممثلة في هيئة مكتبها ومجلسها تضع على رأس أولوياتها مهمة الدفاع عن مهنة الهندسة وحقوق المهندسين.

كما أعرب المهندس طارق النبراوي عن شكره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لكافة النقابات المهنية.

بدوره، نقل نائب المحافظ تحيات السيد المحافظ للنقيب العام للمهندسين وللحضور جميعا، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين المحافظة ونقابة المهندسين فى العديد من المشروعات التنموية على أرض سوهاج، مقدما التهنئة للمهندسين بافتتاح هذا الصرح الجديد، مشيرًا إلى أن النادي سيسهم في دعم مهندسي المحافظة ويوفر لهم بيئة ملائمة لتنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في تنمية وتطوير المجتمع، مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والنقابات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وفي ختام الافتتاح، أعرب المهندس حسام الزغاوي عن سعادته بهذا الإنجاز، داعيًا كافة المهندسين في سوهاج إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي والعمل على تطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع.

ويضم النادي الجديد الذي أنشيء على مساحة 13 ألف متر مربع "مبنى اجتماعي، وملعب خماسي، وحمام سباحة، ولاند سكيب، وكافيتريا"، ليشكل مركزًا مجتمعيًا يعزز التواصل بين المهندسين ويقدم لهم فرصًا للتطوير المهني والاجتماعي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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