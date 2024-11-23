بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة خاصة تُدعى رسميًا لمقر جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - منح الجامعة امتيازًا حصريًّا لتنفيذ نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية في حرمها الجامعى

الجامعة تواصل مسيرتها نحو التميز.. وبروتوكول التعاون يوفر فرصًا تدريبية ووظيفية للطلاب



في خطوة تعكس الريادة والتميز، حظيت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدعوة رسمية لزيارة مقر جامعة الدول العربية، لتصبح أول جامعة خاصة في تاريخ جامعة الدول العربية تحظى بدعوة رسمية لزيارة مقرها.

يأتي ذلك فى إطار حرص خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا، وبناء شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية الدولية والمنظمات العربية، ووضع الجامعة على خارطة التعليم العالي العالمي، إذ تؤكد دعوة الجامعة العربية على المكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الساحة الأكاديمية، ومكانتها الريادية في مجال التعليم العالي.

وأكد د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين الجانبين يشمل خمسة محاور رئيسية، هى إطلاق برنامج تدريب صيفي لطلاب جامعة مصر في مقر الجامعة العربية، ومنح الجامعة امتيازًا حصريًّا لتنفيذ نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية في حرمها الجامعي، والمشاركة في مشروع ترميم الآثار الموجودة بمقر جامعة الدول العربية، وتكليف الجامعة بتنفيذ ماكيت خاص باسم الأستاذة الدكتورة سعاد كفافي للمدخل الرئيسي، وتدشين برنامج تبادل طلابي مع جامعات الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة عربية.

وقال د. أحمد سمير رشدى نائب رئيس الجامعة، إنه تم استقبال وفد الجامعة بحفاوة بالغة من قبل مجموعة من الوزراء المفوضين ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث شارك الوفد في جلسة محاكاة خاصة لاجتماعات الجامعة العربية، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزراء المفوضين قدموا ثلاث محاضرات متخصصة تناولت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي، موضحًا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ستكون الجامعة الخاصة الوحيدة التي تنفذ نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية داخل حرمها، مما يؤكد ثقة المنظمة العربية في مستوى برامجها الأكاديمية وجودة مخرجاتها التعليمية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا