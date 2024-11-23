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وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه - أخبار كلمتك

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وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين، لترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، والتأكيد على الدور الهام والفعال لأئمة وعلماء الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف في نشر المعلومات الصحيحة الخاصة بالمياه بين المواطنين من خلال المنابر الدينية والدروس والخطب، مع قيام الوزارة بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه في مصر لتصحيح أي مفاهيم قد تكون متداولة بين بعض المواطنين.

وكان وزير الري، قد تلقى تقريرا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام عن موقف حملة التوعية المائية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تحت عنوان «على القد» بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات.

وأشار التقرير إلى قيام 21 إدارة مركزية للموارد المائية والري بمحافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي بالوزارة بعقد مجموعة من اللقاءات والندوات التوعوية والتي تضمنت 81 ندوة لأئمة الأوقاف بحضور 1980 إماما وواعظا، وذلك لإحاطة الأئمة بأبعاد قضية المياه ومن ثم توعية المواطنين بتحديات المياه ودعوتهم للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة في هذا المجال.

كما تم عقد 49 ندوة بحضور 2165 من طلبة المدارس بمراحلها المختلفة والمعاهد العليا بمحافظات «الشرقية - القليوبية - الغربية - الإسماعيلية - كفر الشيخ - أسيوط - سوهاج - البحيرة - دمياط - القاهرة - المنيا - أسوان - المنيا - الجيزة - قنا - الإسكندرية - الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - الدقهلية - وبورسعيد»، بحضور مسؤولي وزارة الموارد المائية والري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ووزارتي الزراعة والبيئة، كما يتم الإعداد للعديد من الندوات التفاعلية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة، والشباب والرياضة ومؤسسة «مصر الخير»، والتي ستنفذ عن طريق رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم الري بالمحافظات وبمشاركة فرق التوعية المائية بالوزارة.

ووجه الوزير باستمرار أنشطة الحملة مع وضع برنامج للتقييم والمتابعة لأنشطتها معتمدا على مؤشرات واضحة لمدى تحقيق الحملة لأهدافها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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