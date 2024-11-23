مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً -  حذرت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية من خطورة المزلقانات غير الشرعية وخطورة اقتحام المزلقانات أثناء سير القطارات، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها النقل للتوعية بعدد من النقاط التى تهم السكك الحديدية. 

تحذيرات النقل للمواطنين بخصوص المزلقانات

 وجاءت دعوة النقل في إطار الحملة الموسعة التي أطلقهتا  وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

txt

جمعية المؤلفين والملحنين ناعية محمد رحيم: أبرز أبناء جيله وصاحب الأعمال الناجحة دوليا ومحليا

txt

ردا على قصف بيروت، حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية برشقات صاروخية

 وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تراجع معدل تأخيرات القطارات صباح اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق