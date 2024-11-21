قومي المرأة يبحث الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، اليوم الخميس، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقي الوطني على المستوى الوزاري لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 / 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.

شارك في الاجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل محمد جبران، وممثلو وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس - في كلمتها - على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة، خاصة في ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وإدماج احتياجاتها في كافة المخرجات.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة، قائلة"نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للإطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحدا من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".

من جانبهما، وجهت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة رانيا المشاط خالص التهاني للمستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، مؤكدات استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية، وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.