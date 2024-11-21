زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور) - أخبار كلمتك

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - عقب تفقده لـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد "مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات" بمدينة الخارجة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدرسة، آمال عوض، مديرة المدرسة، حيث قدّمت الطالبات بالمدرسة هتافًا ترحيبيًا بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه؛ وقدمن الورد تعبيرًا عن السعادة بزيارتهم المدرسة.

واستهل رئيس الوزراء، التفقد بزيارة ملعب المدرسة، حيث شاهد رئيس الوزراء عرضًا رياضيًّا قدّمه عدد من الطالبات بالمدرسة، ثم قدمت إحدى الطالبات قصيدة وطنية عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان "قال بيقولوا السيسي عمل إيه" حيث أدت القصيدة بإلقاء حماسي، ولغة رصينة، وعددت القصيدة ما تم إنجازه فى مختلف المجالات خلال السنوات الماضية.

24930d5529.jpg
5a4ba950a0.jpg
be7b382540.jpg
713c2afe37.jpg
cc8bec68d5.jpg
4697d7df5c.jpg
007319e448.jpg
60be449a21.jpg
6b8b17d6cc.jpg
af5b75654f.jpg

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك عددًا من الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة بالمدرسة، وفي أحد الفصول استفسر رئيس الوزراء عن نسبة الحضور بالفصل والتي كانت 81%، وفي غضون ذلك، قالت السيدة/ آمال عوض، أن مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، تُعد من أعرق مدارس المحافظة لتعليم الفتيات بالمرحلة الثانوية، حيث تأسست عام 1990م.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيدة/ آمال عوض، حول مُكونات المدرسة والأنشطة المُقدّمة بها، موضحةً أن المساحة الكلية للمَدرسة تبلغ 5800 متر مُسطّح، بها مبني رئيسي وآخر ملحق بإجمالي 24 فصلا، بينها فصل خاص لذوى الهمم من المكفوفين يتم تعليمهم بطريقة "برايل"، هذا بالإضافة إلى ملاعب كرة اليد وكرة السلة ومساحات من اللاند سكيب، كما تضم عدد 6 معامل متخصصة في الكيمياء والأحياء والحاسب الآلي، مُضيفةً أن عدد الطالبات بالمدرسة يبلغ 886 طالبة، بمتوسط كثافة 38 طالبة في الفصل الواحد، لافتةً إلى أن المدرسة تعمل أيضًا بنظام فصول الخدمات المسائية والتي يلتحق بها عدد 159 طالب وطالبة.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، فصل ذوي الهمم من المكفوفين المخصص للتعليم بطريقة "برايل"، وبه طالبة واحدة في الصف الأول الثانوي، حيث تستخدم هذه الطالبة آلة خاصة للقراءة بطريقة "برايل"، ويتم توفير مدرسين متخصصين لدعمها، وحرص رئيس الوزراء على دعمها وتشجيعها بقوة على استكمال مسيرة التعليم.

واختتم رئيس الوزراء التفقد بزيارة معمل الأحياء بالمدرسة، حيث شارك في حضور حصة تدريس حية لمادة الأحياء، وأجري حوارًا وديًا مع الطالبات خلال العملية التعليمية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق