اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات العمل لرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للعمل كرؤساء لجان في امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

المقبولين في امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وقالت الوزارة، ‘ن المديريات التعليمية، تعقد المقابلات للمتقدمين للعمل كرؤساء لجان في امتحانات الدبلومات الفنية 2025، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر.

شروط التقدم لرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

- بالنسبة لرئيس اللجنة، الحصول على مؤهل عالي.

- أن يكون من العاملين بالتعليم الفني «تجاري - فندقي - زراعي صناعي».

- أن يكون كل من «رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة» شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين.

- الحصول على تقدير «ممتاز» بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية.

- الحصول على تقدير «كفاء» للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة.

- يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة، وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى.

- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية.

- مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة - النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- يجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة.

- أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.

- ألا يكون محالا للمعاش قبل 31 ديسمبر.

- الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان.

- الترشيح من قبل الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني من خارج القطاعات إذا تطلب الأمر ذلك.