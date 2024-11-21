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الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

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الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات، دعا وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، الشباب الراغب في العمل بالخارج، بالتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات وعن فتح باب التقديم على  فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

 

فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات

 

وأشارت وزارة العمل إلى أن فرص العمل الجديدة للشباب بالإمارات، للعمل في التخصصات التالية: 3 مُشرف عمال، و30 حداد مسلح، و30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة،وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة..

وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

مزايا فرص العمل 

وجاء في بيان رسمي أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتي لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن  3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، أي ما يعادل 54 ألف جنيه مصري تقريبا وفقا لسعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

وأن وقت العمل 8 ساعات يوميًّا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات،وأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجى، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل واستدامته في العمل..

 

مواعيد التقديم 

 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني،وبدون أي رسوم،أو وسطاء،وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر،من الساعة الثامنة صباحًا،وحتى الثالثة عصرًا.

خطوات التقديم للوظائف 

ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدويًا،بـ الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة"، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًّا من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الإختبارات.. يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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